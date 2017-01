Señaló que actualmente están realizando cruzamiento de datos y tomando planillas en forma aleatoria, e intentando ubicar a las personas firmantes para confirmar si lo hicieron o no. También están esperando un informe solicitado al Partido Colorado, que debería estar respondiendo en el transcurso de esta semana.

Reconoció que las irregularidades detectadas en las planillas a favor de la enmienda constitucional, que busca instalar la figura de la reelección, constituyen un caso serio y grave. Por esa razón, indicó que se tienen varias hipótesis y análisis.

Una de las prioridades de los agentes fiscales es conocer primeramente a los responsables de las bases, para luego establecer la participación de los principales referentes de la ANR.

"Nos interesa saber quiénes son las personas que produjeron esos documentos. Ahora nos concentramos en las planillas de los difuntos que tenemos materialmente en la oficina. Tomaremos el camino más largo y empinado para investigar", indicó Centurión a la 780 AM.

Aseguró estar comprometido junto con su otro colega para localizar a los responsables materiales y luego identificar a las personas que promovieron, instruyeron o dieron directivas para que se realice la campaña de esa forma.

Los referentes de cada departamento fueron quienes entregaron al Partido Colorado las planillas que ahora están bajo investigación penal por las rúbricas falsificadas.

La campaña de recolección de firmas a favor de la enmienda se inició en los últimos días de diciembre y la ANR hizo creer que en un récord de tiempo la iniciativa tuvo el respaldo de 366.000 personas.

Esta cifra, sin embargo, se fue desinflando a medida que surgían las denuncias y que el Tribunal Superior de Justicia Electoral desnudaba los números de fallecidos, niños y presos incluidos en las numerosas planillas.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que detectaron unas 69.000 firmas con irregularidades entre las 357.685 presentadas por la ANR en el marco de la campaña por la reelección.

Unas 1.142 firmas corresponden a datos de difuntos, 3.137 son datos incompletos; 4.448 no son legibles; 13 no tienen firma; 6 son electores en el exterior, 27.174 son repetidos; 19.498 no figuran en el RCP; 12.931 son datos diferentes o de extranjeros; unos 97 residentes en el extranjero, 163 condenados (presos), 296 menores y 59 inscripciones inhabilitadas.