Firmas a favor del juicio político y de la enmienda no obligan al Congreso

Igual situación ocurre con la campaña iniciada por el PLRA la semana pasada que busca juntar la mayor cantidad de firmas posibles que estén a favor del juicio político al presidente Horacio Cartes, por mal desempeño de sus funciones.

El abogado constitucionalista Emilio Camacho confirmó que la recolección de firmas se trata de “un acto simbólico” de ambas partes. “Esta es la respuesta de las posturas firmes y hasta radicales entre la gente que está en contra y a favor de la enmienda y usan el tema de las firmas como un elemento más, que si bien no es ilegal, no obliga al Congreso”, explicó el ex senador.

Para dar trámite a una enmienda constitucional se necesitan 30.000 firmas como mínimo, pero esto debe ser aprobado por el Parlamento donde Cartes, en una de las cámaras (Diputados) tiene mayoría. Este recolección de firmas es válida pero solo como petición ciudadana.

Se quiere mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para presentar acusación e igual cantidad de votos para que el Senado declare culpable a Cartes de mal desempeño en sus funciones.

El viernes pasado, el vicepresidente de la República, Juan Afara, junto al presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, así como parlamentarios del ala oficialista encabezaron la comitiva que presentó al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) las planillas con las firmas que solicitan se lleve adelante el procedimiento de la enmienda.

Dos proyectos. El 25 de agosto del año pasado, los senadores ya rechazaron este proyecto. La Constitución establece que ningún proyecto que haya sido rechazado y archivado, como ocurrió en este caso, podrá ser tratado antes de un año. Es decir, hasta el 25 de agosto de este año.

Sin embargo, en octubre de 2016, el oficialismo volvió a intentar el documento pro-enmienda pero los números no le cerraron.

Por ese motivo, el presidente Cartes pidió a los diputados colorados que voten por el rechazo del nuevo proyecto. Ese texto volvió a pasar al archivo por una segunda vez.

Según explicó esa vez el propio mandatario, en un comunicado, la decisión obedeció a que el tema “genera mucha crispación en la ciudadanía”.

“Horacio Cartes no quiere ser motivo de división para el pueblo paraguayo”, según dijo luego el titular de los Diputados, Hugo Velázquez

Sin embargo, un mes después, el cartismo anunció oficialmente que de nuevo impulsarán un tercer proyecto de enmienda.

El mismo que ahora se encuentra en ese trámite que mantiene divididas las opiniones en la ciudadanía y genera alta crispación entre varios sectores políticos.