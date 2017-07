FG quiere regular publicidad y habilitar traslado gratuito

“Estamos a favor de la ley, la estamos promoviendo desde hace tiempo. Lo que se busca es evitar que el dinero que proviene de negocios ilícitos ingrese sin ningún control a los sectores políticos y hay algunas propuestas que le agregamos desde el Frente Guasu para transparentar aún más el proceso electoral”, indicó el senador Carlos Filizzola.

Canese mencionó que la propuesta es regular la publicidad. “En Paraguay se permite que los partidos políticos hagan sus publicidades en forma privada en el periodo electoral y eso en casi todos los países ya está prohibido. Solamente la publicidad se hace a través del órgano oficial del gobierno para garantizar que exista una equidad en el acceso a las figuras de las distintas candidaturas”, explicó.

En ese sentido, señaló que la idea del Frente Guasu es “democratizar las alternativas para que la gente conozca todas las opciones”.

Agregó que en este momento tenemos un sistema plutocrático, en donde el que tiene más dinero es el que puede dar a conocer su candidatura.

De esa forma, el Frente Guasu plantea que una parte del dinero que se destina a los subsidios electorales se utilice para que el Estado adquiera a través del Tribunal Superior de Justicia Electoral, los espacios a todo lo que se refiera publicidad, no solamente en los medios de comunicación, sino también en la vía pública.

Destacó que esta experiencia ha resultado exitosa en países como Argentina, Brasil y México, donde no está permitido hacer publicidad de forma particular. Otra modificación que plantea el Frente Guasu tiene que ver con el traslado de los votantes en el día de las votaciones y para ello se solicita transporte público gratuito. “Si es que no hay condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer libremente su voto, sin ningún tipo de presiones, volvemos de vuelta al sistema plutocrático. Aquel que tenga dinero para movilizar a los votantes y pagar publicidad es el que tiene más ventajas”, resaltó Canese.