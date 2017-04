Ferreiro delega negociaciones de candidatura a su equipo político

Para el ex comunicador, todavía existen muchos temas pendientes por dialogar sobre una alianza política con otros sectores, principalmente con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Sin embargo, dejó en claro que todas las negociaciones están a cargo de su equipo político, para que él pueda dedicarse de lleno a su gestión en la Intendencia de Asunción y no desperdiciar el tiempo.

"Los equipos políticos de Juntos Podemos y Avanza País están trabajando y hablando con otros sectores. Cuando ellos me traigan el resultado de esas charlas, ya tendré un panorama más completo de qué se va a hacer rumbo a las elecciones del año que viene", expresó a los medios de comunicación.

Garantizó que esos diálogos deben darse y aseguró que está actuando dentro del marco de la democracia y las leyes vigentes.

"Es bueno que sigamos hablando como un derecho ciudadano adquirido que se juega en el marco democrático, sin cambios antojadizos y respetando la voluntad popular", señaló el jefe comunal.

Así también, reconoció que sigue analizando internamente si respetar la voluntad popular es aceptar ser candidato por otro cargo electivo cuando fue elegido para dirigir las riendas de la ciudad capital.

"Es uno de los interrogantes que siempre me hago. Siempre digo que optar por otro cargo electivo es no respetar la voluntad popular o aceptar que ciertos sectores quieren que se haga ese paso. Es un dilema personal y que debo resolverlo en mi fuero íntimo", afirmó ya en conversación con la emisora 780 AM.

Señaló que actualmente, de una escala del 1 al 10, su posible candidatura está en un promedio del 2.5.

Ferreiro quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales del 2013, pero dos años después consiguió derrotar en las municipales al colorado Arnaldo Samaniego.