Una persona del sexo masculino fue encontrada sin signos de vida sobre la ruta 1, a la altura del kilómetro 52, de la ciudad de Yaguarón en Paraguarí. Pese a que no existen testigos del hecho, agentes policiales no descartan la posibilidad de que un vehículo lo haya arrollado y su conductor escapó.

Se trata de un accidente con derivación fatal ocurrido en las primeras horas de la madrugada de este martes. La víctima del fatal aún no pudo ser identificada debido a que no portaba su cédula de identidad, según informaron agente de la comisaría 15. ª de Yaguarón a la 970 AM.