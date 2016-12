Fariña señala que dictamen es ambiguo

“Bien es sabido que no estamos dentro del periodo electoral tanto para internas como para nacionales del 2018, pero hace una salvedad en el sentido, si bien es cierto la temporalidad se entiende que en este caso se estaría juzgando también la supuesta habilitación o no de nuestro mandante”, manifestó.

Señaló que eso no se encuentra dentro del marco tipificado. “Consideramos que eso es totalmente ilegal, no corresponde. Está fuera de las atribuciones y el alcance del TSJE. Eso mismo manifiesta en forma contundente (Alberto) Ramírez Zambonini, que de acuerdo al ordenamiento jurídico la candidatura no puede correr, no obstante el control constitucional corresponde que lo realice en definitiva la Corte”, refirió.

“Se arroga funciones que se encuentran vedadas. Se dice que es la Corte la que debe expedirse. Consideramos que se está dando una situación grave, la cual pone en tela de juicio la imparcialidad que puedan tener las máximas autoridades del TSJE, teniendo tanto intereses el senador Lugo como otras personas que tengan intenciones de postularse”, indicó.

Alegó que la resolución es bastante ambigua, y no quiso adelantarse a otras posibles acciones, alegando que dependerá de la respuesta del TSJE al pedido de aclaratoria.