Falta de carrera civil genera profundas desigualdades

araguay es uno de los países más desiguales de América Latina. El Estado tiene como una de sus funciones indelegables la redistribución del ingreso; sin embargo, no solo no cuenta con políticas redistributivas, sino que en algunos casos contribuye a profundizar las existentes. La información proveniente del Banco Central del Paraguay a raíz de una posible huelga es la evidencia de las brechas no solo con respecto a la población en general, sino también al interior del propio sector público. La inexistencia de una carrera del servicio civil genera desincentivos y profundas inequidades, situación que debe ser enfrentada por las autoridades competentes.









