Fallece el director artístico español Gil Parrondo, ganador de dos Óscar

Madrid, 24 dic (EFE).- El director artístico español Manuel Gil Parrondo y Rico, ganador de dos Óscar por su trabajo en "Patton" (1970) y "Nicholas y Alexandra" (1971) y conocido por participar en películas como "El Cid" o "Doctor Zhivago", fallecido hoy en Madrid a los 95 años, informaron a Efe fuentes de la Academia de Cine.

Gil Parrondo, uno de los directores artísticos más reconocidos del mundo, fue nominado al Óscar por "Travels with my Aunt" (1972) de George Cukor, y logro cuatro Goya a la mejor dirección artística: "Canción de cuna" (1994), "You're the one" (2001), "Tiovivo c. 1950" (2005) y "Ninette" (2006), todas de José Luis Garci.