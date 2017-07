Ex ministro podrá volver a la función pública

Los miembros de la Sala Constitucional alegaron que la norma en cuestión es sumamente clara, ya que dice que un empleado público no puede cobrar doble remuneración, pero no habla de un jubilado. Asimismo acotan que un jubilado no percibe remuneración o salario, sino una deuda que el Estado tiene con el mismo.

Víctor Picaguá, Rubén Valdez y Máximo Díaz Cáceres son otros ex funcionarios del Ministerio de la Defensa que salieron beneficiados.