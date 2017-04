Ex comandante Alvarenga se salva de ir a juicio oral y de la cárcel

El ex comandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga Núñez, acusado por enriquecimiento ilícito, al igual que su esposa, Mirta Rotela de Alvarenga –ambos en calidad de coautores–, se unieron al proceder de políticos que con chicanas dilatorias logran trabar o suspender sus audiencias.

En este caso el ex hombre fuerte de los uniformados planteó una apelación contra la providencia que fija fecha para la preliminar, que era ayer. En dicha diligencia el juez Hugo Sosa Pasmor debía decidir si enviaba o no a prisión a Alvarenga tal y como solicitó el fiscal Igor Cáceres. Además, también tenía que decretar si se elevaba o no a juicio oral la causa.