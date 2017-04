Ex árbitro denunció robo de su vehículo

El ex árbitro Robert Tróxler denunció el robo de su vehículo sobre las Calles Pinzón y General Santos, luego de que lo haya dejado estacionado por un desperfecto mecánico. El conocido ex árbitro FIFA dijo en la noche del martes último que su automóvil, de la marca Daewoo Racer, quedó bien estacionado en la vía pública, pero cuando fue a buscarlo nuevamente ya no estaba.









