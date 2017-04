Ex altos mandos hablan de fallas e imprevisión

“No hay artillería suficiente, no se tiene con qué repeler semejante logística utilizada; en ese momento era imposible no poner en riesgo la vida de policías y de terceros con una intervención sin equipos y estrategia”, dijo Báez, al señalar que finalmente no fue mala decisión evitar el enfrentamiento cuando la Policía llevaba las de perder.

vida útil. Gamarra apuntó a la formación y renovación constante de los elementos de la Policía; por ejemplo, los proyectiles y los chalecos tienen fecha de vencimiento, elementos que deben ser cambiados. El agente retirado refiere que los uniformados fueron sorprendidos. Este factor no es normal, pero puede ocurrir. Sin embargo, en la medida en que los policías se capaciten y preparen, la neutralización de las fuerzas del orden por parte de bandas delincuenciales será menos.

Sostuvo que la institución carece de uniformados en sus filas y a causa de ello las unidades de élite dejan de lado su verdadero rol.