Evo Morales celebrará once años de Gobierno con un mensaje y ajustes en su equipo

"Mañana estamos cumpliendo once años de Gobierno, once años de Presidencia, once años de nuestra revolución democrática y cultural, once años de proceso de cambio", señaló.

Afirmó que mañana los ciudadanos "van a ser sorprendidos por los datos" que presentará en su informe ante el Parlamento y agregó que continuará trabajando para "seguir mejorando la situación económica del país".

El Gobierno boliviano declaró en 2010 festivo el 22 de enero y lo llamó "Día del Estado Plurinacional", para recordar que Morales asumió la Presidencia del país por primera vez en esa fecha de 2006.

El mensaje de este domingo incluirá una comparación de los once años de Gobierno de Morales con los 181 años previos de la historia boliviana, según ha anticipado el propio mandatario.

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, ha indicado que el mensaje estará dividido en cuatro áreas, e informar sobre cada una tomará alrededor de 30 minutos, por lo que se prevé que el discurso dure al menos dos horas.

El informe de Morales será difundido en cadena nacional por todos los canales de televisión y radios, que están obligados a hacerlo por una ley promulgada en 2011, bajo pena de sanciones.

En los mensajes emitidos cada 22 de enero, el gobernante suele presentar un amplio y detallado informe de gestión que, por ejemplo, en 2013 tomó cuatro horas, en 2014 casi cinco y el año pasado seis.

Una vez que concluya el mensaje, el gabinete de ministros cumplirá con la formalidad de presentar su renuncia en bloque para permitir a Morales formar un nuevo equipo.

Se trata de una tradición instaurada en la administración de Morales, quien desde que asumió el poder solamente ha ratificado al gabinete en pleno en dos ocasiones, en 2013 y 2016.

El gobernante ha anunciado que hará cambios en su consejo de ministros para dar oportunidad a "nuevas generaciones" y también ha indicado que las autoridades que no sean ratificadas pasarán al "servicio exterior" u otros cargos de responsabilidad.

Los cambios se concretarán este lunes 23 e incluirán la creación de un nuevo ministerio, el de Energía, anunció hoy Morales.

En los últimos meses, diversos sectores sociales, incluidos algunos afines al Gobierno, han planteado hacer ajustes en el gabinete ministerial para este año.

Una de las autoridades que estaba en la mira era Alexandra Moreira, quien fue ministra de Medio Ambiente y Agua hasta el pasado miércoles, cuando presentó su renuncia para evitar una interpelación en el Parlamento por la crisis de abastecimiento de agua en La Paz.

Tras el informe en el Parlamento, está previsto un desfile militar y de sectores afines al Gobierno en la plaza Murillo de La Paz y horas después habrá un festejo musical en Santa Cruz (este).

Asimismo, como el día 22 es domingo, el Gobierno dispuso trasladar el festivo al lunes 23.