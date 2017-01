Europa apela a la unidad ante las críticas a la UE y la OTAN

Los dirigentes europeos, con la alemana Angela Merkel al frente, apelaron ayer a la unidad y a tomar el destino en mano, ante las críticas contra la UE y la OTAN del próximo presidente estadounidense, Donald Trump.

“Los europeos tenemos nuestro destino en nuestras propias manos. Voy a continuar comprometiéndome para que los 27 Estados miembros (ya sin Reino Unido) trabajen juntos mirando al futuro”, dijo la jefa del Gobierno alemán, criticada por Trump por su política migratoria. Ya desde la campaña electoral, las críticas de Trump no dejan indiferentes a sus blancos –sean México, China o la OTAN– y, en el caso de la UE, el estadounidense celebró lo que era una de las principales crisis del proyecto europeo en los últimos años: la salida de Reino Unido, la primera de un país en 60 años. En declaraciones a los diarios The Times y Bild, el futuro mandatario consideró una buena decisión la marcha de Reino Unido del bloque y pronosticó que otros países dejarán la UE, según él, por culpa de la crisis migratoria. Trump pronosticó también que el Brexit será un éxito y anunció que se reunirá muy rápidamente con la primera ministra británica Theresa May, quien, según la prensa, abogará hoy por un divorcio duro con la UE en un esperado discurso. afp