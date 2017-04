Estrategia de cobertura del ex comandante no funcionó

En el marco de la investigación de la toma y quema del Congreso Nacional por parte de manifestantes el 31 de marzo, el Ministerio Público se encuentra investigando si existió o no una orden de liberación por parte de la Policía Nacional. En un primer momento el ex comandante Críspulo Sotelo se había lavado las manos e indicó que delegó el trabajo a otros jefes policiales, pero ahora los jefes indican que no.









