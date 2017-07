Esta tarde se juega la fecha 21 de la B

Por su parte, en el estadio Colegialito, el escolta del Rayadito, Atlético Colegiales (38 puntos) intentará acercarse a la punta cuando reciba al Sportivo Limpeño. Mientras que en Itauguá, el 12 de Octubre, tercero en la clasificación con 35 unidades, mide fuerzas con Cerro Corá.

Otros compromisos: Benjamín Aceval vs. 3 de Febrero RB, en Villa Hayes; Deportivo Recoleta vs. Sport Colombia, en el barrio Recoleta; 29 de Setiembre vs. Tacuary, en barrio Molino, Luque; 3 de Noviembre vs. Pilcomayo, en el barrio San Pablo, 24 de Setiembre vs. Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, en Areguá y Sportivo Ameliano vs. Cristóbal Colón de Ñemby, en barrio Jara. La jornada 22 se disputará entre el sábado y el domingo.