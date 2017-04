Escobedo y Bellucci dan sorpresas al eliminar a Isner y Querrey en cuartos

El tenista hispano de 20 años, natural de California, protagonizó junto con Isner el partido más largo en lo que va de torneo al necesitar tres horas y dos minutos antes de poderlo concluir y generar la gran sorpresa de la quinta jornada.

La clave del partido estuvo en el que ambos jugadores utilizaron la misma técnica con potente saque y golpes desde el fondo de la pista que hicieron que las tres mangas se fuesen a la muerte súbita.

Al final la diferencia fue en que los golpes decisivos en los desempates cayeron del nado de Escobedo, que también acabó con más fondo físico, debido a que Isner llegó al torneo después de haber competido en Australia con Estados Unidos en la Copa Davis.

Escobedo, que entró al cuadro principal por invitación, ahora tendrá la posibilidad de llegar a la primera final de un torneo de la ATP, donde está clasificado en el puesto número 91.

Pero para ello deberá superar a Bellucci, en lo que será el primer duelo entre ambos jugadores como profesionales, y el tenista brasileño mostró que ha llegado en un gran momento en lo que es su primera participación en el torneo.

Belluci estuvo siempre en control del partido y después de ganar la primera manga, aunque cedió la segunda, en la tercera volvió a dominar para asegurarse la victoria.

"He hecho mi mejor tenis en lo que va de la semana", declaró Bellucci a EFE. "Creo que me he adaptado bien a la pista y al final conseguí los golpes decisivos en el tercer set para definir el triunfo".

Bellucci, de 29 años, 65 del mundo, dijo que ahora estaba motivado para llegar lejos en el torneo y tenía la confianza que podría luchar por el título.

"En todos los torneos cuando superas el primer partido, luego debes ir a más y eso ha sido lo que me ha sucedido por lo que estoy contento y confiado que puedo superar las semifinales", subrayó Bellucci, que ha pasado los tres partidos disputados después de completar tres sets en cada uno de ellos, algo que no sucedía en el torneo desde el 2005 cuando lo hizo el francés Sébastien Grosjean.

Otra derrota que no se esperaba fue la del español Fernando Verdasco, quinto cabeza de serie, que perdió con claridad en dos sets por 6-2 y 6-4 frente al estadounidense Steve Johnson, al que había ganado en los cuatro enfrentamientos anteriores.

La quita jornada la cierran el estadounidense Jack Sock, primer cabeza de serie, que se enfrenta al español Feliciano López, sexto preclasificado.

El torneo de Houston, que se disputa en el River Oaks Country Club de la ciudad tejana, sobre superficie de arcilla, reparte premios de 535.625 dólares y 250 puntos para la clasificación mundial de la ATP.