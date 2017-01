Escasa producción legislativa tuvo una mayoría en Senado

El colorado cartista Gustavo Pipo Alfonso es uno de los que se destacan, pero por no haber presentado ni un solo proyecto de ley, al menos el año pasado. Es uno de los que defienden a capa y espada al gobierno de Horacio Cartes y promueven abiertamente la posibilidad de una reelección vía enmienda constitucional.

Entre los que presentaron un solo proyecto de ley están otros senadores que también responden al oficialismo, como Lilian Samaniego, ex presidenta de la ANR; Óscar González Daher, quien representa al Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; el ex gobernador de Cordillera Julio Quiñónez y el ex comisario Carlos Núñez Agüero.

También están en esa misma lista Víctor Bogado, quien había sido desaforado por el polémico caso de la niñera de oro; el disidente colorado Juan Carlos Galaverna, quien se caracteriza por no presentar proyectos de ley; y los liberales Blas Llano (quien lidera un sector aliado al cartismo), Enzo Cardozo y Julio César Franco.

En la nómina de los que presentaron solo dos proyectos de ley el año pasado están los cartistas Luis Castiglioni, Mirta Gusinky y Juan Darío Monges. Este último es líder de la bancada oficialista en el Senado, y negociador principal a favor de la enmienda. Le siguen Jorge Oviedo Matto, del Unace, y el liberal Miguel Abdón Saguier.

más proyectos. En la lista de presentaciones de los senadores también están algunos pocos que sumaron a sus legajos proyectos de ley, resoluciones y declaraciones. Están en este grupo Eduardo Petta, con 118 planteamientos; Arnoldo Wiens, 73; Esperanza Martínez, 68; Fernando Lugo, 62; Sixto Pereira, 60; y Arnaldo Giuzzio, 52.

Otros que también se destacaron por la cantidad de proyectos, más de 30, son Carlos Filizzola, Hugo Richer, Desirée Masi, Miguel López Perito, Emilia Alfaro, Pedro Santa Cruz y Fernando Silva Facetti.