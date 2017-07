“Es una idea populista y electoralista más que se impulsa”

Alberto Acosta Garbarino, presidente del Banco Familiar, explicó que el primer principio de un banco es prestar dinero para recuperarlo y, en ese sentido, la iniciativa para que el Banco Nacional de Fomento (BNF) compre la deuda del funcionariado público sobreendeudado no le parece una operación prudente.

“Es una iniciativa populista y electoralista más que se está impulsando, para congraciarse con el sector público, pero va a generar un problema. Justamente cuando se acaba de modificar la carta orgánica del BNF para darle mayor protagonismo en el financiamiento. El BNF es un banco, no una entidad de beneficencia. Hay que ver que no se convierta nuevamente en lo que era antes, un coto de caza de los políticos y de la corrupción. Esperemos que esta idea no prospere, es mala desde donde se la mire”, expresó el ejecutivo.