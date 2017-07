El abogado Theodore Stimson fue consultado ayer sobre el pedido de nulidad que promovieron el MOPC y la Dinac contra el dictamen de la Contraloría que recomendó cancelar la APP Aeropuerto, hecho que consideró como “un quiebre del estado de derecho”.

“El acto institucional de la Contraloría, en cumplimiento de la Constitución, no es justiciable. Debe ser rechazado in límine. Es un quiebre del Estado de Derecho el planteamiento del MOPC y Dinac. Debe ser rechazado in límine pedido de nulidad ante Tribunal de Cuentas. El dictamen de la CGR es un acto institucional, no justiciable, que debe ser acatado por el MOPC en el marco del proceso de APP, proceso viciado por defectos en la propia Ley de APP”, expresó.