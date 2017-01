Es responsabilidad de toda la sociedad proteger a la infancia

Fue un gesto conmovedor, que nos habla de la calidad humana de dos personas que fueron capaces de preocuparse y ocuparse de alimentar a un bebé desconocido en situación de riesgo. Esto muestra la importancia de que cada ciudadano asuma su responsabilidad de velar por los derechos, la integridad y el bienestar de los niños, como lo hicieron responsablemente estas mujeres.

En este punto es fundamental recordar que el artículo 54 de la Constitución Nacional habla expresamente de la protección a los niños: "La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores".

No se puede admitir que el Estado delegue su función y renuncie a hacer realidad todos y cada uno de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna. Pero mientras esto sucede, cada ciudadano paraguayo "que tenga conocimiento de una violación a los derechos y garantías del niño o adolescente, debe comunicarla inmediatamente a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) o, en su defecto, al Ministerio Público o al defensor público". Así está claramente establecido en el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia – Ley 1680.

Pero para que estas palabras no queden solamente en declaraciones sin contenido, es necesario contar con el compromiso de todos los estamentos de la sociedad. En el caso concreto del bebé desnutrido, la miseria que empuja a la mendicidad es inaceptable, es intolerable. Un país con tantos recursos y con una economía bastante estable no se puede permitir tener personas viviendo en la pobreza extrema. No se puede permitir que los niños sufran algún tipo de carencias o violencia. Cada ciudadano puede y debe aportar para asegurar una vida digna y con bienestar para toda la infancia. Es obligación de todos proteger la integridad y la dignidad de los niños.