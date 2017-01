Es difícil salir del armario

De nuevo he tenido otro programa de radio Fe y Alegría con transexuales. Siempre salgo muy golpeado, como cuando profundizo en el gran dolor humano de campesinos, indígenas, incapacitados, enfermos terminales, sin vista, presos, huérfanos, etc., etc.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}