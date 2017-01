EPP ironiza sobre "inactividad de tareas de inteligencia"

La mujer es hermana del prófugo Samuel Silva Cáceres y de Claudelino Silva Cáceres, este último es uno de los dos miembros del primer anillo del EPP que fueron abatidos en la noche del secuestro de Arlan Fick en la colonia Paso Tuyá, el 2 de abril del 2014.

"No somos terroristas, no somos criminales, somos hijos del pueblo pobre. El EPP es el pueblo armado y uniformado que levanta su voz por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a vivir con hambre", así se inicia el video en el que miembros del grupo armado leen un comunicado, que dura 5 minutos y 12 segundos.

El audiovisual fue divulgado este miércoles por los familiares del joven secuestrado Franz Wiebe, quien lleva 183 días en poder del grupo criminal.

"Ante el fracaso de sus grandes ofensivas, el enemigo últimamente se ha sumido en una inactividad a la que denomina tarea de inteligencia, los siempre bravucones enemigos que prometen eliminar al EPP, en dos meses se han tragado sus lenguas, viven en silencio, rumiando sus frustraciones, producto de sus continuos fracasos", afirma Liliana Villalba.

"Dicen que lo que quieren es que el enemigo venga con sus ataques contra revolucionarios al menos así pueden ver de qué más allá de sus narices existen paraguayos que viven en la miseria y el olvido. Creen que la desmoralización en que están sumidos no les permitirá", sigue el discurso.

"Sus combatientes más veteranos ya no quieren ir a las zonas guerrilleras, hoy envían a reclutas muy jóvenes, casi niños. Cada paso que den lleva consigo el peligro, así es la tierra de los guerrilleros epepistas, hasta los árboles y las piedras están en lucha. Cada día que pasa nuestras necesidades son menos y más fáciles de conseguir", expresó.

Afirma que cada día están más aclimatados a la guerra y se acostumbran a vivir con lo que el pueblo en lucha les ofrece generosamente.

"Cuando atacamos sus partes débiles, gritan ¡cobardes, cobardes!, no es cobardía, señores, es táctica guerrillera", sentenció.

La mujer que lee el texto menciona que "las modernas armas recuperadas del enemigo por las fuerzas especiales epepistas Comando Teniente Coco Bernal, en la emboscada del 27 de agosto del 2016 en Arroyito- Concepción, que fueron compradas con dinero del pueblo, ya están en donde siempre debieron estar. Ya no apuntan hacia el pueblo, pues están en manos epepistas que defienden al pueblo pobre".

El comunicado se dirige también a los policías y militares y dice que no necesitan pelear a muerte: "Sólo queremos sus armas, si se rinden y nos entregan sus armas les garantizamos que respetaremos sus vidas".

Además advierten a los jueces, fiscales, guardiacárceles y directores de penales que ellos son los responsables de la integridad física de sus camaradas prisioneros. "Por todos los abusos y atropellos cometidos contra sus compañeros prisioneros políticos más temprano que tarde la justicia revolucionaria caerá sobre ellos con todo su peso", resalta.

"El cargo que ocupan, ni la temporal protección del gobierno no les da blindaje ante las fuerzas guerrilleras epepistas, un fraternal saludo a todos nuestros camaradas prisioneros políticos del narcogobierno, el respeto y aprecio de siempre al comandante Alcides Oviedo, a la comandante Carmen Villalba, ejemplos de la lucha revolucionaria de nuestro país", concluye el material.

Los delincuentes exigieron a la familia que hagan público el video del comunicado, además piden la entrega de víveres a dos asentamientos como pago para liberar a Franz Wiebe, quien está en poder del EPP desde el 27 de julio del 2016.

La nueva exigencia es para la colonia Río Verde, deben entregar víveres por valor de 50.000 dólares a cada asentamiento –Antebi Cue y Guahory–, además de difundir ampliamente el contenido de los tres videos y completa cobertura de la prensa en la entrega.

El último video en donde aparece la prueba de vida del adolescente secuestrado será divulgado este viernes.