Sinopsis: La historia es contada por una adolescente, Hannah Baker (Katherine Langford), que decide grabar 13 casetes en donde cuenta las 13 razones que provocaron su suicidio. Su amigo, Clay Jensen (Dylan Minnet), recibe los casettes y, confundido, se revela contra quienes hicieron que la vida de Hannah empeorara.

Una serie con mensajes contra el bullying

13 Reasons Why es una serie que retrata los efectos del abuso físico y emocional en una persona. Desde el primer capítulo se nos revela esta intención a través de mensajes en las paredes, frases y actitudes egoístas y salvajes de un grupo de adolescentes.

Es además un diagnóstico de la realidad que se vive en los colegios estadounidenses y el abuso que deben afrontar los estudiantes a diario ante el silencio de los mayores. Su objetivo principal es introducir al espectador en la mente de una joven que encuentra su vida progresivamente miserable luego de sufrir calumnias y una brutal violación.

Las reflexiones que surgen a partir de esta situación resultan certeras, pero a la vez se percibe a la mente de la joven como el resultado de una creación un poco inverosímil, teniendo en cuenta que los adolescentes generalmente no son demasiado reflexivos.

En busca de la comprensión

Al pensar en la historia de esta serie es inevitable encontrarse con temas como la violación, el bullying y, el que considero fundamental, la conciencia del sinsentido de la vida (en un mundo posterior a las ideas difundidas por los filósofos iluministas).

Centrémonos en este último tópico. ¿De qué manera 13 Reasons Why encara el sinsentido de la vida? Desde la perspectiva de una joven adolescente. Una joven que busca aferrarse a algo cuando se siente sola. Una joven que aprecia los cumplidos de personas extrañas porque necesita afecto. Una joven que asegura sentirse perdida, sin dirección, en la búsqueda de un propósito, una razón para estar en este planeta.

Su existencia busca un motivo para prolongarse y convencerse de que la vida es más que una serie de tormentos inexorables y abusos provocados por su entorno. Pero ante la falta de una respuesta a sus necesidades, la joven inicia la grabación de 13 casetes en donde intenta dimensionar las situaciones que la llevaron a suicidarse.

¿Son realmente necesarias estas cintas? ¿Es su forma de trascender ante una vida carente de significado? ¿O son en cambio la expresión de una persona que solo busca llamar la atención porque siente que no recibe el afecto que desearía tener?

Es muy fácil reducir a las personas en una simple oración. Lo hacemos de forma constante con nuestros pares. Y creo que en los años en que nos toca ir al colegio tenemos una mayor tendencia a reducir a quienes oímos o vemos durante las clases. Esta es una actitud común de los secundarios en general, por ser una etapa en la que carecemos de una conciencia que nos permite entender que las personas son inmensamente complejas e imperfectas, y que sus acciones no son solamente el resultado de un hecho trascendental, sino de varias situaciones en particular.

Son estas pequeñas -pero esencialmente inmensas- situaciones, como una simple broma de mal gusto, las que causan la exaltación o la devastación de una persona sensible a las personalidades del entorno. Y Hannah es un personaje con estas características. Su sensibilidad es un vehículo que permite a la realidad herirla, ahogarla, desilusionarla. Y esta vida tormentosa no es solamente algo que ella se imagina en su mente por afición al dramatismo (¿esto de verdad existe?), sino el producto de dos factores existenciales: la inseguridad y el abuso físico y emocional.

En el colegio, como una mayoría de sus compañeras, Hannah es cosificada por sus pares. Lo primero que nos cuenta a través de sus cintas es que fue engañada por un chico llamado Justin que la sedujo para luego difundir fotografías de su ropa interior a sus compañeros. Su imagen se distorsiona con el chisme y la atención negativa que recibe la lleva a buscar amistades que la ayuden a sobrevivir en ese ambiente. Muy pronto nos enteramos de que sus amigos, como es de esperar de los adolescentes, por momentos olvidan empatizar y, en su egoísmo, afectan negativamente a Hannah.

Luego somos testigos de una serie de eventos que complican su existencia y la llevan al estado de soledad del que hablaba en un principio. La serie se sumerge en sucesivos mensajes que delinean ese estado emocional y es así que oímos sus reflexiones sobre ella misma. Se escuchan frases como: "nunca sabes cómo tus acciones afectan a los demás" o "dejar de sentir para dejar de sufrir" o "todo tiempo pasado fue mejor".

La principal crítica que se hace contra esta historia es que el retrato del suicidio roza lo banal. Que no hay un diagnóstico que permita entender que Hannah muere a consecuencia de una enfermedad mental y no por culpa de los abusos que sufre.

El problema es que la intención de la serie no es proyectar la progresión de una psique, como sucede, por ejemplo, en We need to talk about Kevin (2011), donde observamos a través de un racconto la evolución humana de un joven que comete una masacre.

En 13 Reasons Why se observa la justificación del suicidio a partir de la perspectiva del suicida, y los mensajes e interpretaciones que puedan emerger de sus pensamientos y acciones parten de la mera subjetividad. El objetivo del programa es cuestionar al espectador, invitarlo a que se pregunte si podría haber hecho algo para salvar su vida.

Seres líricos

Creo que si miramos este caso desde un sitio alejado a la juventud de la protagonista, es decir, desde la madurez, podemos entender que sus acciones son solo el resultado de su condición: Hannah todavía vive en lo que el escritor Milan Kundera denomina la "edad lírica": la edad en la que el individuo, concentrado casi exclusivamente en sí mismo, es incapaz de ver, comprender, enjuiciar lúcidamente el mundo a su alrededor.

A partir de esta edad lírica Hannah lucha contra sí misma. Y, en medio de personas indeseables, hay una que para ella es formidable: Clay. En un principio nada de lo que sucede apunta a que él tenga responsabilidad alguna por lo que le sucedió, pero en el transcurso de la serie nos implicamos más en su participación y entendemos que él fue una parte importante en su vida, un ser del cual se enamoró de forma profunda.

Clay también vive en la edad lírica. En el capítulo 6 vemos una escena en la que el personaje le dice a su madre que tal vez él podría ser el bully que provocó el suicidio de Hannah o que "tal vez todos tienen algo de eso" y "quizás no hayan buenos chicos". Esta es una declaración de la complejidad humana. El mensaje puede ayudarnos a entender que tal vez todos necesitamos un examen de conciencia para poder llegar a iluminar los aspectos negativos de nuestra condición y evitar así que las personas resulten heridas por nuestras actitudes, nuestro egoísmo, nuestra necedad.

La conciencia es muy importante. Gracias a ella Clay piensa por primera vez en la finitud de la vida. En un episodio, escala una montaña y dice que antes de que ocurriera el suicidio de Hannah nunca se había puesto a pensar en que "las personas mueren". Es en este periodo, cuando su cuerpo se dedica a escalar, que la cima se convierte en un lugar donde puede alcanzar un momento de tranquilidad, de respiración profunda; alejado de los obstáculos, es capaz de ver la vida en perspectiva.

En este sentido, la serie es visualmente lírica por momentos. Cuando Hannah y Clay miran un eclipse, pero la cámara no se enfoca en el fenómeno lunar, sino en ambos mirando al cielo, esta imagen se asemeja a la naturaleza de la historia, que está constantemente fija en los individuos y en cómo estos reaccionan a su entorno.

Otra escena de esta naturaleza se observa cuando Alex se lanza en una piscina porque siente impotencia y culpabilidad por lo que ocurrió con Hannah. La intensidad del dramatismo (al que muchos espectadores tildan de "innecesario") tiene su razón de ser en que el personaje está al servicio de una historia visual: bajo el agua, Alex proyecta la imagen de su alma, que afronta la vida como una carga insoportable, y entonces actúa impulsivamente en un intento por liberarse de la existencia al menos unos minutos.

El tramo final de la depresión

Como Hannah, Alex y los demás personajes viven ensimismados y sufren. Pensando en esto, el espectador podría deducir que las situaciones que ocurren en el relato no son tan graves y que, en lugar de hacer tanto drama, los personajes deberían superarlo.

Pero les invito a pensar en lo siguiente: la vida es una sucesión de etapas tranquilas y turbulentas que se repiten constantemente. Pensar que "la vida es así, difícil, ya supérenlo" es pensar como los jóvenes de esta serie. Porque aunque la vida se divida en periodos, no pueden ser franqueados fácilmente. Las personas son diferentes y hay quienes superan pronto un problema y quienes no lo pueden hacer durante años.

La situación de una persona cambia cuando sufre depresión. Porque al vivir en depresión la naturaleza de una persona se modifica y puede hacerla inestable y peligrosa para sí misma. Schopenhauer realmente acertaba cuando comparaba a la vida con la naturaleza, porque los sentimientos humanos son parecidos a la naturaleza de los días o las plantas: nacen, crecen, cambian de tonalidades y atraviesan por tormentas. Y a la depresión podemos compararla con un temporal o un tornado que se lleva consigo las casas más débiles y las destruye si no cuentan con un buen soporte.

Los problemas de la protagonista de esta serie, capturados en 13 casetes, logran destruirla. Y el hecho de que ofreciera "13 razones" por las cuales decidió suicidarse, relacionando a sus compañeros con su decisión, nos hace preguntarnos: ¿son los casetes su propia búsqueda de trascendencia ante una vida carente de motivación?, ¿o solo son un mecanismo para descargarse y mirar en perspectiva? Podríamos decir que sí a todo si buscamos comprenderla, pero al final es ella quien decide qué hacer con su sufrimiento, y como su decisión es desmoronarse, también nos queda pensar en la posibilidad de que registró su situación existencial para entender por qué llegó hasta donde llegó, como miles de personas que diariamente conviven con problemas que consideran insoportables y encuentran un refugio en la escritura íntima y literaria.

Con este método, el primer paso para solucionar un problema es identificarlo. Algunos hacen poesía para transformar imágenes y crear a partir de ellas obras líricas. Otros escriben historias para escenificar y recordar cómo llegaron a sentir una emoción.

La creación nos brinda la posibilidad de iluminarnos o remediar nuestros problemas con la nostalgia o la oportunidad de imaginarnos un final diferente al que nos tocó vivir en nuestras vidas (como, de hecho, sucede en el penúltimo capítulo de la serie, cuando Clay imagina lo que pudo haber dicho para cambiar el estado de ánimo de Hannah).

Pero pasar de la observación al acto de superación conlleva un esfuerzo personal y profundo que depende de nuestra propia fuerza interna o de lo que queda de ella.

El apoyo y la independencia

Muchos jóvenes iguales a Hannah seguirán muriendo por cuestiones complejas que no podemos entender completamente. Y el mensaje de la serie, de que "pudimos haberlo evitado", puede ser correcto como también erróneo mirándolo subjetivamente, porque es cierto que somos dueños de nuestros actos, pero también es cierto que somos el producto de nuestro entorno. Si podemos decidir qué hacer con nosotros mismos, nuestro alrededor también puede ayudarnos a tomar decisiones. La independencia también puede construirse de forma colectiva a través de la humanidad en el trato.

Dar apoyo emocional a las personas puede ser una respuesta al vacío existencial. No es una solución instantánea, como lo que el mercado nos acostumbra a consumir. Pero quienes ya no tienen motivaciones y piensan que la vida es un sinsentido, pueden encontrar nuevas fuerzas en alguien que los motive y los complete internamente.

Ese alguien no necesariamente debe ser otra persona; también podemos encontrar fuerza en nuestra propia individualidad, que es extraordinaria y está a nuestro alcance.

Tratar con amabilidad a los demás puede ayudarnos a disminuir la angustia interna de quienes nos rodean. Porque no siempre sabemos quién puede estar viviendo en la oscuridad. Y pensando en esto podríamos dejar atrás el egoísmo de pensar que todo siempre "es culpa de uno mismo", sabiendo que tenemos la posibilidad de ayudarnos.

Muchos podrían preguntarse, ¿y esto no podría generar dependencia emocional? No siempre es el caso, porque el ser humano también aprende a amarse cuando su exterior le permite entender que tiene un gran valor interior. Entonces, practicar la humanidad que es retribuida con calidez y cordialidad sí podría beneficiar a todos.

Apoyar en tiempos difíciles puede darnos la fuerza para devolver el gesto. Y esto, eventualmente, puede convertirse en nuestra primera muestra de independencia.

Serie: 13 Reasons Why. Episodios: 13. Género: Drama, misterio. Estreno: 31 de marzo de 2017. Creador: Brian Yorkey. Protagonistas: Katherine Langford, Dylan Minnette, Brandon Flynn, Christian Navarro, Alisha Boe, Michelle Selene Ang, Justin Prentice, Devin Druid, Miles Heizer y Ross Butler. Basado en una novela escrita por Jay Asher.