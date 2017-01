Entre el desenfreno y la obstinación política

ADEC ha cumplido 35 años en este 2016, y nuestra democracia se acerca a sus 28 años. Creo que nuestra Asociación ha crecido, ha madurado y se ha consolidado como referente importante para las empresas nacionales, promoviendo la excelencia, la responsabilidad social, la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de todas las obligaciones legales.

Desafortunadamente, no podemos decir lo mismo de nuestro sistema democrático, que, con el correr de los años, oscila entre el desenfreno adolescente y la obstinación senil. En casi tres décadas, se vapuleó la legalidad de mil maneras diferentes, se vivieron intentos de desestabilización y se dieron incluso crímenes políticos lamentables.

El inicio del 2017 nos encuentra nuevamente viviendo una penosa inestabilidad política, originada en ambiciones personales y en un desprecio por la institucionalidad. La búsqueda de la reelección presidencial por medios cuestionables, nos pone ante un clima de incertidumbre que afecta, no solamente a la política, sino que también a la economía y la convivencia social.

Ya lo hemos dicho en otras ocasiones y lo ha reiterado ADEC en pronunciamientos públicos. No nos parece mal que se plantee la reelección, pero sí objetamos el mecanismo de la enmienda que está claramente excluido por la Constitución. Entendemos que la reforma es el procedimiento idóneo, no solamente para permitir la reelección, sino para abordar otros aspectos que han quedado superados por el paso del tiempo.

Pero es evidente que una reforma del texto constitucional no basta, si no pasa también por una reconversión de la clase política hacia un genuino espíritu democrático con un respeto profundo a la institucionalidad plasmada en las leyes. Mientras pretendamos torcer la ley para adecuarla a nuestras conveniencias o ambiciones, el Paraguay no podrá consolidar la paz social y el desarrollo sostenible.

¡Feliz y venturoso 2017 para todos los habitantes de nuestro país!