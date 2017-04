Con esa acción se buscaba impedir que el documento sea tratado por la Cámara de Diputados. La magistrada alegó en su resolución que no podía pronunciarse de manera anticipada sobre un acto público y señalaba que existía una acción pendiente al respecto en la Corte Suprema.

Se refería a la acción de inconstitucionalidad presentada por los mismos senadores opositores y disidentes colorados contra las modificaciones del reglamento de la Cámara Alta, realizadas en una sesión irregular y a puertas cerradas por el mismo grupo de legisladores pro enmienda.

El asesor jurídico de la Cámara de Senadores, José Casañas Levi, espera que antes del viernes se tenga el fallo favorable de la apelación porque considera que la magistrada confundió conceptos y mezcló las acciones judiciales, según sus expresiones en la emisora 970 AM.

La apelación se presentó el pasado jueves, en horas de la noche. La jueza debe correr traslado a la Cámara de Diputados para que pueda contestar, en un plazo de dos días, y luego se debe remitir a la Cámara de Apelaciones, que tiene tres días para expedirse sobre el tema.

"Supongo que la jueza ya habrá hecho ese traslado", expresó el asesor de la Cámara de Senadores. El mismo abogado criticó la decisión de la jueza de rechazar el amparo argumentando que no podía resolver el fondo del conflicto y que, además, existe una acción pendiente en la máxima instancia judicial.

"Los jueces no pueden negarse a resolver algo y también se debe revocar porque la acción de inconstitucionalidad no tiene nada que ver con el amparo. La sentencia no tiene lógica, es contradictoria e incorpora algo que no tiene nada que ver", afirmó a la 780 AM.

El abogado explica que la acción presentada en la Corte Suprema contra la actuación de los senadores pro enmienda que modificaron el reglamento interno del Senado, es un acto distinto a la forma en que se aprobó el proyecto de enmienda constitucional que busca incluir la figura de la reelección presidencial en la Constitución Nacional.

QUE NO SE TRATE. Casañas Levi espera que en la Cámara de Diputados no se trate el documento hasta tanto no se resuelva la acción judicial. "El origen del conflicto es político, pero tiene una connotación jurídica importante que busca preservar la institucionalidad", dijo.

Considera que tratar el proyecto de enmienda en estas condiciones significaría arrastrar el problema de nulidad y poner en riesgo todo el proceso por no respetar las disposiciones legales.