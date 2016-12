Enmienda se trata "en cualquier momento", según diputado

"Vamos a hacer que la iniciativa ciudadana llegue al Congreso. No vamos a poder permanecer sordos a lo que pide la gente. Tenemos los números necesarios para la enmienda, pero hoy no vamos a tratar", dijo Barrios a la emisora 970 AM.





Esto, pese a que este jueves se presentó una denuncia contra el presidente Horacio Cartes por "propaganda engañosa", acción similar a la que encaró el Partido Colorado en contra del senador Fernando Lugo. Ambos podrían ser beneficiados si se habilita la figura de la reelección.





PRONTO SE TRATARÁ. Refirió igualmente que el tratamiento de la enmienda va a ocurrir "pronto" teniendo en cuenta que la iniciativa popular puede "arrollar" a diputados y senadores.





Este jueves, Diputados llamó a sesión extra para tratar el tema del veto del Ejecutivo con respecto al Presupuesto 2017. En la reunión deberán aceptar o rechazar la decisión del presidente de la República, Horacio Cartes.





La sesión inició a las 11.00 de hoy. Se necesitan 41 votos para aceptar o rechazar la decisión del Ejecutivo.