El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, aseguró que la enmienda no será tratada hasta que se termine la mesa de diálogo. Aseveró que no figura en los planes tratar el martes próximo, pero que "si termina la mesa de diálogo", un grupo de parlamentarios puede pedir el tratamiento.

"No está en los planes tratar. El presidente ya convocó a sesión extra y no va a estar en el orden del día. No se puede tratar sobre tablas, se debe pedir otra extraordinaria. Si termina la mesa de diálogo, un grupo de diputados podría pedir, pero debe convocarse conforme a los reglamentos", dijo Velázquez.