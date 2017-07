Encontrar a Cristo en la Iglesia

Me atrevo a decir que el termómetro de la vida de la Iglesia está un poco bajo en esto: hay poca capacidad de adorar, no tenemos mucha, algunos sí... porque en la confesión de la fe no estamos convencidos o estamos convencidos a mitad. La primera actitud es confesar la fe y guardarla, la otra es confiarse.

El hombre o la mujer que tiene fe confía en Dios: ¡confía! Pablo, en un momento oscuro de su vida, decía: 'Yo sé bien de quien me he fiado' ¡De Dios! ¡Del Señor Jesús! Confiar: y esto nos lleva a la esperanza. Hay cristianos con una esperanza aguada, no fuerte: una esperanza débil. Porque no tiene la fuerza y la valentía para confiarse al Señor. Pero si nosotros creemos confesando la fe, también guardándola, haciendo custodia de la fe y confiando en Dios, en el Señor, seremos cristianos vencedores. Es la victoria que ha vencido al mundo: ¡nuestra fe!·”.

(Del libro Hablar con Dios)