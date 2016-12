En plano local, lejos de lo que esperaban

inesperado. En lo que respecta al plano local, donde el Ciclón finalizó 6º en el Apertura y 5º en el Clausura, el análisis no es muy favorable.

“En el campeonato local estuvimos flojos. En líneas generales me parece que en ambos torneos estuvimos lejos de lo ideal, pero atendiendo la doble competencia hasta parece un poco comprensible, aunque conformes no estamos. El año que viene tenemos que jugar lo que podemos y no apostar a todo lo que hay, pues se hace muy difícil”.