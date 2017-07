En marcha el torneo del CPDP

Mañana se pondrá en marcha el torneo Ejecutivo del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay (CPDP), que contará con la participación de 6 equipos de los distintos medios de comunicación.

Asimismo, ayer se realizó el sorteo correspondiente para conocer los partidos y rivales de los equipos que se enfrentarán en un todos contra todos. A las 20.30, Cipedeca vs. Filial Caacupé, 21.20 ÚH vs. AM y 22.00 Reporteros Gráficos vs. Resto del Mundo.