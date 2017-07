En el Senado proponen subsidio a campesinos

Consultado en torno a la propuesta a las comisiones, Silva Facetti dijo que el Estado deberá absorber parte de las cantidades adeudadas, ya que también accedió a beneficios similares cuando el transporte público se mostró en situación delicada, además de referir el caso de la Azucarera Iturbe, cuando el Estado se subrogó la deuda de esa firma con productores de caña dulce.

Para el senador Carlos Filizzola, aún no hay acuerdo para tratar las propuestas, que deben ser acercadas a las bancadas y reconoció que para la próxima sesión de Senadores no está aún el tema en el orden del día. “Todavía no tenemos respuesta de otras bancadas”, mencionó. Voceros de la bancada oficialista adelantaron que no apoyarán.

También el senador Luis Alberto Wagner cuenta con un proyecto similar, que le acercó de manera personal al presidente del Congreso, Fernando Lugo. Se trata de un proyecto de rehabilitación financiera de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina, cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas.

Con esto, pretende subsidiar las deudas vencidas de los productores nucleados en varias organizaciones, hasta G. 90 millones por productor, más intereses y cargas financieras de cualquier naturaleza.