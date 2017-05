En el Día del Trabajador reclamaron el cumplimiento de leyes laborales

Además de enfatizar en los reclamos como clase trabajadora, la marcha por el micro- centro de Asunción también fue para conmemorar la gesta realizada en Estados Unidos hace 131 años. La huelga, en ese entonces, por parte de miles de obreros fue con el fin de defender los derechos laborales.

“En esta recordación reclamamos la falta de trabajo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, ya que el sueldo mínimo no alcanza ni el 50% para llegar a fin de mes. También la situación del IPS, debido a que significa una humillación para el asegurado porque no hay medicamentos e insumos suficientes”, lamentó Ojeda.

El sindicalista realizó, asimismo, un llamado a los traba- jadores para que puedan reorganizarse como clase obrera. “Hoy existe una hegemonía de las centrales obreras que nego- cian con los gobiernos de turno a espaldas de los obreros. Debemos desarmar esa burocracia”.

Sin trabajo. En Paraguay existen cerca de 186.000 personas sin empleo, en tanto que el subempleo –en el que el pago ni siquiera alcanza el sueldo mínimo– afecta al 19% de la población, según el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa. Durante la movilización, las agrupaciones quemaron frente al Ministerio de Trabajo un muñeco que representaba a Sosa. El hecho fue como repudio, pues lo consideran como un “violador de los derechos laborales”.

El ministro reconoció que falta mucho para lograr el cumplimiento de las leyes laborales ya que existen muchas personas que no ganan sueldo mínimo, no acceden al seguro médico, no perciben aguinaldos y no cobran horas extras.

Entre los trabajadores con las peores condiciones laborales citó a guardias de seguridad, empleadas domésticas, funcionarios en el rubro de combustible y limpieza, además de personas que trabajan en la calle.