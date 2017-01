En caso TSJE, ratifican prohibición de salida del país

Por el citado fallo, el magistrado rechazó el pedido de levantar la prohibición de salida del país del abogado y su esposa. Además, confirmó las medidas que les impuso en enero del año pasado.

El defensor Édgar González, apeló la resolución. Alega que el fallo no tenía fundamentos jurídicos ni constitucionales, que no dice los motivos por los que la citada medida es necesaria para no perjudicar el proceso.

Sostiene que los procesados, por motivos laborales, tienen la necesidad de salir del país, por ser directores de una agencia de viajes.

Por su parte, la fiscala Nadine Portillo, al contestar el traslado, requirió ratificar la resolución del juez. Alega que no se vulneraron garantías procesales. Con ello, dice que lo resuelto por Sosa Pasmor se ajusta a Derecho. Además, que se halla pendiente la preliminar.

El caso de los presuntos planilleros es una derivación de las publicaciones de ÚH, sobre el Tribunal Superior de Justicia Electoral.