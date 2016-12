En aumento: El año cierra con más de 12.000 personas en las cárceles

La viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Cecilia Pérez, expresó que se realizan trabajos para descomprimir los penales, especialmente aquellos que registran mayores hacinamientos.

Las penitenciarías de Tacumbú, Buen Pastor, Coronel Oviedo y Ciudad del Este están con cierre temporal; no reciben nuevos reos, hasta que baje la población.

SUCESOS. Este año no solo se dio el crecimiento de la población, también se registraron muchos hechos que pusieron bajo la lupa al sistema penitenciario. Uno de los casos fue el incendio en Tacumbú, que dejó seis muertos: cinco internos y un guardiacárcel; otro fue el descubrimiento de privilegios que gozaban reos vinculados al narcotráfico y otros escándalos, que reflejaron la corrupción existente en el sistema. "Hay que luchar contra la corrupción. Tuvimos reuniones con los directores, donde el ministro (Éver Martínez) fue muy tajante y dijo que no va a permitir corrupción. No solo les dice, sino controla con acciones paralelas. La única forma es el control sorpresivo", explicó la viceministra.

En busca de paliar la sobrepoblación en casi todos los centros de reclusión del país, el Ministerio anunció que para el año que entra, se prevé construir cuatro nuevas cárceles en el predio del Ministerio de Justicia, en Emboscada. Estos centros de reclusión tendrán capacidad para albergar a 5.020 internos, lo cual alivianaría la superpoblación.

Indulto. Para el 6 de enero, se daría a conocer la lista oficial para el indulto, según confirmó la viceministra Pérez. Son 33 candidatos que ya se tienen, pero esta lista debe ser depurada. Fuentes penitenciarias confirmaron que de los 33 candidatos, 20 son mujeres, que serían mayoría para la obtención de la gracia otorgada por el presidente de la República.