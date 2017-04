Empresa descuenta y no paga seguro de IPS, denuncian

"Desde el año pasado arrastramos problemas de pago. Nos pagan tarde, hacen el inventario y nos descuentan después usando un sistema que desconocemos, y los cheques que nos dan a veces no tienen fondos y tardamos en efectivizar", aseguró.

Refirió que uno de los choferes no percibe los haberes del seguro desde hace meses y esto pudieron comprobarlo luego de que él intentara consultar en el nosocomio. "Fue y le dijeron que no le podían atender porque había meses atrasados en el pago", contó.



Dijo además que la empresa la trata como una "trabajadora independiente", a pesar de que cumple un horario prestando servicios de encargada de compras y ventas a clientes mayoristas.

Descuento. Leticia pasó por una cirugía el día 2 de febrero y pidió un permiso especial a su jefa, Erika Von Zastrow, para tomar un reposo de 15 días.

"Me dijeron que no había problema y también, al momento de mi reposo, me pidieron que mientras tanto actualice el catálogo de productos para mayoristas. Yo seguía trabajando. No me negué porque no quería ningún tipo de descuentos", contó.

Inesperadamente, al regreso de su reposo, recibió el pago de su salario con un descuento de G. 990.000. "Nadie me avisó que se iba a descontar. Si sabía iba a usar mis vacaciones, y nadie supo darme una explicación", denunció.

La joven pidió una explicación y su jefa le respondió a través de un mensaje que hablarían a la vuelta de sus vacaciones. Pero a su regreso, la mujer omitió el tema del descuento y le pidió que retirase los productos de Mobo de los clientes mayoristas.

"Como no sabía por qué me pidió eso, le pregunté qué les diría a los mayoristas y me dijo que ese ya era mi problema. Entonces retiré las mercaderías de un solo local, porque son demasiados los locales y yo tengo dificultades para movilizarme", explicó.

Denuncia. Motivada por el descuento y la manera de trabajar de sus superiores, la joven realizó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Allí le explicaron que el descuento era ilegal porque la empresa nunca le pagó el seguro de IPS.

Recibió una nota de mediación y la dejó en la oficina central para que algún representante se presentara en el Ministerio y se hiciera cargo de lo ocurrido.

Días después recibió el mensaje de un contador de la empresa que le informaba sobre su despido, argumentando que si no devolvía las mercaderías que había retirado días atrás le realizarían otro descuento y esta vez sería de su liquidación.

La joven contó que fue en los últimos días a trabajar y le prohibieron el acceso. Hasta el momento no entregó los accesorios porque exige los pagos que le corresponden.

Niegan acusaciones. Uno de los representantes de la empresa, a quien mantenemos en el anonimato, señaló en contacto con Última Hora que la denuncia de la joven es infundada.

"Ella se hizo una cirugía y nos entregó quince días después el certificado de reposo. Dijo que iba a faltar a la empresa y pasaron los días pero ella no presentó su certificado a tiempo", aseguró.

Comentó además que Leticia es una maquilladora que presta servicios de manejo de stock, pero que nunca fue una empleada de la empresa y por ese motivo no recibía el pago de IPS.

Aseguró también que los inventarios de la empresa se realizan en presencia de los empleados y que las denuncias por descuento en este caso también son falsas.