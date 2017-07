Empleados de Fiscalía de Venezuela se aprestan para pelear por su jefa

Los trabajadores de la Fiscalía de Venezuela planean protestar, ir a huelga o tomar acciones legales si su jefa es removida del cargo, luego de que rompiera con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, según tres fuentes cercanas a su oficina.

En un inesperado giro en el marco de una ola de protestas opositoras, la fiscala Luisa Ortega pasó de ser una aliada a convertirse en la mayor crítica del mandatario dentro del oficialismo, incluso llegando a denunciar al Gobierno.

El Tribunal Supremo de Justicia, un organismo pro gobierno, hizo desde la semana pasada un receso de cinco días antes de emitir una decisión sobre la remoción de Ortega, pedida por un legislador oficialista. La abogada de 59 años ha dicho que no reconocerá el dictamen por considerar a la corte “ilegítima”.

“Ahora más que nunca tenemos que hacer cumplir la Constitución y las leyes. La fiscala general ha dado pasos muy importantes en este sentido, eso no se lo van a perdonar ni a ella ni a la institución, por ello hay que dar la batalla”, se lee en un manifiesto que ha circulado entre los trabajadores y que fue visto por Reuters.

SEGUIRÉ EN EL PUESTO. “Voy a mantenerme firme en mi cargo para defender la democracia (...). Me han tratado como si hubiera cometido un delito”, dijo Ortega en una entrevista a la emisora argentina Radio Con Vos.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de seguir los dictados del Gobierno, anunciará a más tardar el miércoles su decisión, luego de la audiencia celebrada hace una semana en la que el oficialismo señaló a Ortega de mentir en afirmaciones contra los magistrados. “Yo denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos. No sé si me van a destituir o no, acá puede pasar cualquier cosa”, agregó Ortega.