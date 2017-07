Empates dejan todo igual en la parte alta

El líder 3 de Febrero igualó con Liberación 1-1 en Ciudad del Este para sumar un punto que lo mantiene a siete puntos del escolta, Santaní, que también igualó, pero 0-0, ante Martín Ledesma. Es el tercer empate consecutivo de los norteños bajo el mando de Pedro Sarabia.

Los sampedranos se adelantaron a los 46’, con el gol de Marcelo Montiel. Empató Carlos Monges a los 77’. Los otros resultados del sábado fueron: Gral. Caballero 2 - Guaireña 0 y Fernando de la Mora 1 - Caaguazú 0.

En lo alto de la tabla de posiciones sigue el “3” con 40 puntos; Santaní suma 33 y Guaireña con 30.

Hoy la fecha 20 continúa con Resistencia vs. Iteño (14.00), Yegros vs. Olimpia de Itá y River vs. 22 de Setiembre (ambos a las 15.00).