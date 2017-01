Embajador en México: De no haber solución por gasolinazo "estará complicado"

El embajador paraguayo en México, Víctor Cuevas, consideró que, si no hay una solución, la situación va a estar complicada luego del "gasolinazo" que derivó en movilizaciones en las grandes ciudades del país azteca.

"Creo que si no se le da una solución, si no se hace una reunión para llegar a un acuerdo, un consenso, va a estar complicado", expresó Cuevas en Monumental AM. Desde el miércoles hay protestas luego del "gasolinazo", donde los combustibles aumentaron.