Embajador dice que Trump hará cosas diferentes

Momentos antes de la asunción de Trump, en declaraciones a radio Monumental 1080 AM, Rojas dijo que la expectativa es que el nuevo presidente norteamericano hará las cosas diferentes, sin hacer juicio de valor sobre si será bueno o malo. Agregó que la nueva administración será desafiante de cara a una nueva realidad que no solamente vive Estados Unidos sino el mundo entero.

Refirió que Estados Unidos está pasando por un muy buen momento, con una recuperación económica importante tras una crisis donde, tal vez, en la era contemporánea no haya habido algo similar, y que se debe observar cómo se capitaliza esta recuperación. Consultado sobre si conversó en algún momento con la colectividad paraguaya en Estados Unidos para saber qué piensa sobre el nuevo Gobierno estadounidense, Rojas recordó que muchos paraguayos y latinos votaron a Trump.

"¿Quién es el paraguayo o el latinoamericano que le votó a Trump? Aquel que está instalado acá legalmente, que no tiene ningún problema para mostrar cualquier papel donde demuestra que es un ciudadano americano que está integrado, que contribuye y que no tiene nada que temer porque no está en situación de ilegalidad. El que está inquieto es aquel que sabe que su situación es irregular y sabe que tiene que atenerse a las consecuencias de eso", apuntó.

El representante diplomático paraguayo en Estados Unidos manifestó, además, que se generó un sentimiento de nacionalismo muy fuerte y hay mucho entusiasmo por el nuevo gobierno.