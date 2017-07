Electrofácil: La Fiscalía imputó a ex dueños y pide prisión para Saguier

Los agentes del Ministerio Público Aldo Cantero y Teresa Rojas, quienes investigan el polémico caso que involucra a la cadena de tiendas de electrodomésticos Electrofácil, dispusieron ayer la imputación de los ex dueños de la compañía. La fiscala Rojas señaló que por presunto hecho de estafa y producción de documentos no auténticos fueron imputados el economista Luis Saguier Blanco y Gabriel Mersán, ambos ex propietarios de la empresa.









