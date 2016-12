El veto analizado desde lo obvio

Alfredo Boccia Paz – galiboc@tigo.com.py

Si ni los economistas tienen todavía una idea clara sobre las consecuencias que traerá el veto al Presupuesto General de Gastos, no seré yo quien me atreva a explicar una cuestión tan técnica e inédita. Eso no me priva de hacer algunas reflexiones desde el sentido común. Porque lo concreto es que enfrentaremos el 2017 con el presupuesto del año anterior, el cual –bueno es recordarlo– fue diseñado en los últimos meses del 2015.