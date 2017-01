El uruguayo 'Cebolla' Rodríguez cumple su "sueño" y regresa a Peñarol

El internacional con la Celeste afirmó: "está claro que las lesiones fueron un condicionante para que no pudiera tener éxito en Indepediente", donde jugó 34 partidos y convirtió tres goles en dos años y medio.

"Me lesioné mucho, no pude mostrar mi verdadero nivel. Fue el año que más me lesioné en mi carrera. Son cosas que pasan, no puedo tirarme en una pileta y ahogarme por eso. Sé que cuando jugué no defraudé", añadió.

El jugador de 31 años debutó en Peñarol en 2003 y jugó allí hasta 2005.

Desde ese año, Rodríguez pasó por el PSG francés, los portugueses Benfica y Oporto, el Atlético de Madrid, el Parma italiano, el Gremio brasileño y el Independiente argentino.