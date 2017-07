El senador Bóbeda desafió a un “moquete pytã’i” a Bacchetta

Bóbeda trató de “maleducado”, “envidioso”, “mbatará”, “ava tembiguái”, “hy’ekue jere” y “py’aju” a su colega disidente. Incluso lo desafió a un “mano a mano” en la plaza.

“Es un maleducado, es un envidioso porque es un mbatara, no sabe a qué lado ir, es un ava tembiguái”, indicó a los gritos.

“Yo no le dije a nadie que es piromaniaco no sé qué y se tomó por aludido. Los archivos del Senado de la República se quemaron y en este momento estoy rindiendo homenaje a un partido de tradiciones gloriosas. Se hacen porque son pichados y no quieren que surjan los demás. La dirigencia de ese partido ahora con la parte joven que está protagonizando acciones verdaderamente republicanas no particularísimas intenciones como hacen otros, contagian e intoxican la mente del individuo”, señaló.

Dijo también que al senador Silvio Ovelar no le desafía a un “moquete” porque tiene que entrenar una hora más al día.

“Upe rire ambohováita avei chupe ko’angaite ndachepu’akamoai hese, pero mbatara gringo pyne bota upéa ndakyhyjei ni un paso ni un minuto (por Bacchetta), ifinoiterei; en mi valle le decimos culo empolvado”, dijo en una mezcla de guaraní con castellano. Reconoció que fue muy vulgar y pidió disculpas. “Estaba tan emocionado, recordando al PLRA y me sale un individuo que no sé qué calificativo poner”, dijo por Bacchetta.

Indicó que su colega es doctor y que cualquiera puede serlo, pero para ser “karai guasu” no se puede comprar un título.

Agregó que cayó en la provocación de “un yvytuista y compañero de viaje”

Señaló que se está estudiando su currículum en el Senado “Me pueden investigar, no van a encontrar nada, a no ser que una conversación telefónica en la que digo ‘hola mi amor’ a una señorita, pero no a un hombre”.

Señaló que tiene un audio para enseñar y hacer “un contraataque”

“Tengo un audio donde dicen ‘mi papito quiero darte un beso’; oportunamente voy a publicar, estoy esperando. Un contraataque de la gran siete voy a dar, no solo un moquete pytã’i también la guacha voy a darle de probar”, expresó.