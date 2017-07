El Santo vence a Reco

Sportivo San Lorenzo derrotó 1-0 a Recoleta con el solitario gol de Felipe Rivarola a los 38 minutos.

El Rayadito extendió su diferencia en la cima de la Primera B a cinco puntos (43 a 38 puntos) con respecto a su escolta, Colegiales, que cayó por 1-0 ante Sport Colombia.

En otros resultados de ayer: Cristóbal Colón de Ñemby 4 - 29 de Setiembre 2, Sportivo Limpeño 1 - 12 de Octubre 0, Tacuary 2 - Capitán Figari 1 y Pilcomayo 3 - Sportivo Ameliano 1.

Hoy, la fecha 20, se completará con tres partidos; desde las 10.00, jugarán Cerro Corá vs. 3 de Febrero del Bajo y 24 de Setiembre vs. Benjamín Aceval; a las 15.00, Cristóbal Colón JAS vs. 3 de Noviembre.