El regreso de José Luis Rodríguez, "El Puma": "Soy más puma que pavo real"

Madrid, 16 abr (EFE).- A sus 74 años, con casi 55 de carrera y una enfermedad respiratoria crónica, José Luis Rodríguez, "El Puma", sigue rugiendo y, "más puma que pavo real", presenta nuevo disco, un "homenaje" en el que recorre grandes éxitos junto a voces más jóvenes, aferrado a su fe e inasequible al desaliento.

"Yo me declaro sano en el nombre de Cristo. Poco hablo de esto porque no hay que darle cuerpo a las cosas negativas. Cuando se va muy deprisa por la vida, Dios te detiene de alguna forma, por las buenas o por las malas, y yo doy gracias, porque me ha ayudado a reflexionar sobre lo que es ilusorio y lo que es eterno", declara a Efe el venezolano sobre la fibromatosis pulmonar que padece.