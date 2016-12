El presidente Santos dice que el problema de Venezuela no está en Colombia

Bogotá, 19 dic (EFE).- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo hoy que los problemas económicos que aquejan a Venezuela no tienen origen en Colombia y afirmó que esa situación no se arregla cerrando la frontera.

"Cerrar la frontera no le conviene a nadie y abogamos porque esa situación se pueda resolver lo más pronto posible porque el problema no está en Colombia. El problema de Venezuela, su situación económica, no está en la frontera, ni en Colombia, está allá en Venezuela", dijo el jefe de Estado en una alocución por televisión.