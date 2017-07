El peso del IRP no debe caer solo sobre los trabajadores

Esto hace suponer que este grupo encontró la forma de eludir a través de una planificación tributaria abusiva, lo cual está directamente relacionado con su capacidad económica. Quienes ganan mucho pueden financiar especialistas que les ayuden a encontrar los puntos débiles de las normas a su favor. Pero no solo en el impuesto a la renta personal se sospecha que hay altos niveles de evasión y elusión. También las empresas lo hacen.

Joseph Stiglitz –Premio Nobel de Economía y muy conocido en Paraguay– lidera la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, que tiene como objetivo promover normas fiscales internacionales con base en el interés público y buscar soluciones fiscales justas, eficaces y sostenibles para el desarrollo. Para ello estudia de qué manera muchas corporaciones internacionales implementan prácticas abusivas en los países donde se encuentran.

En Paraguay, uno de los mecanismos de elusión más importantes es el que se realiza a través de la manipulación de los precios de transferencia, principalmente de los granos. Según los cálculos realizados por Global Financial Integrity, Paraguay se encuentra en el lugar 37 del ránking mundial de mayores salidas irregulares de capitales de entre 147 países según el promedio de los últimos 10 años. Uno de los mecanismos es la subfacturación de las exportaciones de granos, lo cual tiene directa influencia en el monto final de impuestos pagados por las empresas exportadoras.

La equidad no se logra únicamente imponiendo la obligación de tributar a quienes más ganan, sino también garantizando procedimientos justos, para que quienes más recursos tengan no les resulte más fácil manejar las reglas a su antojo y terminar eludiendo y evadiendo.

La SET debe asegurarse de que no haya desigualdades en el tratamiento. Si son necesarias nuevas leyes o normas, debe proponerlas y conseguir su aprobación. El Gobierno ha logrado mayoría parlamentaria cuando se lo propuso; ¿por qué no lo haría en el caso de la justicia tributaria? Lo que unos dejan de pagar irregularmente deben pagarlo otros, o son recursos que se dejan de invertir en áreas tan sensibles como salud o educación. No está bien que el peso de la norma caiga solo sobre los trabajadores, mientras el resto se enriquece cada vez más sin asumir el compromiso solidario con la sociedad.