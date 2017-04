El periodismo y la tendencia a la coprofilia

En una entrevista concedida el año pasado a la revista belga Tertio, el papa Francisco había pedido a la prensa "no caer –sin ofender, por favor, dijo– en la enfermedad de la coprofilia (afición a los excrementos): que es buscar comunicar siempre el escándalo, siempre las cosas feas, y aunque sean verdad", reconociendo, al mismo tiempo que tristemente "la gente tiene la tendencia a la coprofagia (comer excrementos)", y que ello "puede hacer mucho daño".

Por ello, sin descuidar su rol de contralor y de caja de resonancia de reclamos, la prensa tiene la tarea de descubrir que la belleza y el bien siguen atrayendo al ser humano, pues corresponden con un misterioso deseo interior que se resiste a ser eliminado.

Por otro lado, trabajar con ideas y pensamientos que interactúan intensamente en una sociedad, administrar posturas ideológicas, así como intereses generales y también particulares, a veces enfrentados, no es cosa fácil.

Por ello el desafío básico del periodista no solo es el de formarse y tomar conciencia de la responsabilidad que tiene con cada línea que escribe o mensaje que difunde, sino también el de aprender a respetar los hechos así como son y se presentan, más allá del agrado o rechazo que le puedan provocar. El hecho, positivo o negativo, con sus datos objetivos, sigue siendo la gran riqueza del profesional de la comunicación; no manipularlo o forzarlo para lograr el titular de impacto o la sonrisa del jefe de turno, es, por tanto, el reto enorme que enfrenta diariamente. Es la realidad la que debe imponerse y no el pensamiento sobre ella. Buscar la verdad –piedra fundamental del periodismo– empieza por la aceptación del acontecimiento y sus matices, al que debe sumarse una mirada revolucionaria, la de reconocer al semejante como un bien, con su dignidad ontológica y valor insondable, añadiendo la opinión que sea, pero alejada de la información, y dando a cada uno su espacio, mediante un esfuerzo honesto y responsable. Un ideal difícil de practicar, pero al que nunca debemos dejar de apuntar.