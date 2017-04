El Paranaense recibe al Flamengo sin margen de error para acceder a octavos

Los dos equipos llegan al partido tras haberse clasificado este pasado fin de semana para disputar la final de sus respectivos campeonatos regionales en Brasil.

Los locales superaron al Londrina en los penaltis en una de las semifinales del torneo regional de Paraná y ahora disputarán a doble partido la final del torneo contra su eterno rival, el Coritiba, mientras que el Flamengo se deshizo del Botafogo en las semifinales del Carioca y ahora buscará el título ante el Fluminense.

El técnico del Atlético Paranaense, el veterano Paulo Autuori, avanzó que repetirá el mismo once con el que su equipo cayó hace quince días en el Maracaná de Río de Janeiro, tras haber utilizado a varios suplentes el domingo ante el Londrina.

Los siete jugadores que eran duda (Jonathan, Matheus Rossetto, Otávio, Lucho González, Carlos Alberto, Felipe Gedoz y Eduardo da Silva) entraron finalmente en la convocatoria y estarán a disposición del técnico.

Autuori destacó el potencial del Flamengo, del que dijo que "tiene un grupo muy cualificado, que puede usar alternativas" y que el partido es "determinante" para la clasificación final.

"Decisivo no, es determinante en relación a la clasificación. No es decisivo porque el número de puntos en un grupo tan equilibrado como este no deberá ser muy alto para la clasificación. Pero sí que creo que es determinante. Existen momentos clave en todas las competiciones y creo que este, para ambos equipos, es un momento clave", resaltó el entrenador.

El Atlético Paranaense espera valerse del apoyo de su 'torcida' y de la hierba artificial que hay en la Arena da Baixada, que han convertido su estadio en un feudo inexpugnable en el que hace siete meses que no pierde (13 victorias y siete empates).

Por su parte, el Flamengo busca una victoria con la que prácticamente aseguraría su presencia en los octavos de final.

Para ello, el equipo carioca, el más popular de Brasil, necesita poner fin a seis años sin vencer a su rival a domicilio.

El conjunto carioca no podrá contar con su principal figura, el media punta Diego, baja por lesión, ni con el delantero colombiano Orlando Berrío, sancionado, mientras que el defensa argentino Alejandro Donatti será duda hasta última hora. Si finalmente no juega, Rafael Vaz ocuparía su puesto para formar pareja con Rever.

Ante la fuerza del equipo local en casa, el técnico, Zé Ricardo, debe salir con un once de contención con tres volantes (Márcio Araújo, Willian Arão y Rômulo), dando más libertad a Gabriel y Everton para servir balones a Guerrero, que debe jugar solo en punta.

El Flamengo llega al partido con la moral cargada tras ganar ante el Botafogo por 2-1 este domingo en la semifinal del Campeonato Carioca, con dos goles de Guerrero.

-- Posibles alineaciones

Atlético Paranaense: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno, Sidcley; Deivid, Matheus Rossetto, Lucho González, Nikão, Douglas Coutinho; y Eduardo da Silva.

Entrenador: Paulo Autuori

- Flamengo: Alex Muralha, Pará, Donatti, Réver, Renê; Márcio Araújo, Willian Arão, Rômulo; Gabriel, Everton; y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Guimaraes

- Árbitro: el venezolano José Argote, asistido en las bandas por sus compatriotas Luis Murillo y Jorge Urrego

- Estadio: Arena da Baixada de Curitiba

- Hora: 21.45 hora local (00.45 del jueves GMT).